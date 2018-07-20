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Ndiaye 'a dönüyor

, geçtiğimiz sezonun devre arasında 'ye sattığı Badou Ndiaye'yi 1 yıllığına kiraladı. Stoke City ile aradaki ufak pürüzlerin çözülmesinin ardından Senegalli yıldızın takıma katılması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 20.7.2018 17:24 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 17:25
Ndiaye Galatasaray'a dönüyor

Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiliz ekibi 'ye 16 milyon euro bonservisle sattığı Badou Ndiaye'yi 1 yıllığına kiraladı.

Habertürk'ün haberine göre geçen sezon Premier Lig'den düşen İngiliz ekibinde mutsuz olan 27 yaşındaki oyuncunun, Şampiyonlar Ligi faktörünün de etkisiyle 'a tekrar dönmek için ısrarcı olduğu, Stoke City yönetiminin de bu transfere sonunda onay verdiği öğrenildi.

Ndiaye'nin kulübüyle aradaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından birkaç gün içinde takıma katılması bekleniyor.

Ndiaye'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım

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Ndiaye Galatasaray'a dönüyor
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