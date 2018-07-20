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ile sözleşmesi sona eren 'in Medipol 'e transferi gündemde...

Giriş Tarihi: 20.7.2018 17:38
Yasin Öztekin Başakşehir'e...

Süper Lig'in iddialı takımlarından Medipol 'de transferde gündeme sürpriz bir isim geldi.

Daha önce kadrosuna Milos Jojic, Soner Aydoğdu ve Yaren Sözer'i dahil eden Başakşehir'de hedef 'ın eski oyuncusu .

Ajansspor'un haberine göre Medipol Başakşehir, Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin ile ön görüşme gerçekleştirdi. Yasin'i transfer etmek için düğmeye basan Başakşehir yönetiminin önümüzdeki günlerde tecrübeli futbolcu ve menajeri Ahmet Bulut'la masaya oturması bekleniyor.

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Yasin Öztekin Başakşehir'e...
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