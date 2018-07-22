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’un karar defterleri çalındı

Giriş Tarihi: 22.7.2018
Trabzonspor’un karar defterleri çalındı
Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, bir internet sitesi üzerinden satışa çıkarılan ve kulübe ait olduğu tespit edilen resmi karar defteri, kayıt ve belgelere ilişkin açıklamada bulundu. Sağıroğlu, şunları söyledi: "sporumuzun 1966, 1967, 1968, 1969 yıllarına ait, tarihi öneme haiz bazı defter, kayıt ve belgelerin kulüp arşivinden ne zaman ve nasıl çalındığına dair iç soruşturma başlattık. Ayrıca bu defter, kayıt ve belgeleri çalanlar ile müzayede yoluyla satışa çıkaranlar hakkında cezai şikayet ve hukuki dava hazırlıkları da tamamlanarak yasal yollara başvurulmuştur.
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Trabzonspor’un karar defterleri çalındı
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