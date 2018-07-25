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'dan Sakaryaspor karşısında 3 gollü zafer

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , hazırlık maçında Sakaryaspor'u; , Younes Belhanda ve 'ün attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 22:05 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 22:12
Galatasaray'dan Sakaryaspor karşısında 3 gollü zafer

Futbol Takımı, TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Sakaryaspor ile yaptığı hazırlık maçını 3-0 kazandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki Yeni Atatürk Stadı'ndaki maça Galatasaray, İsmail Çipe, Maicon, Ahmet Çalık, Linnes, Carole, , , Henry Onyekuru, Belhanda, Feghouli, 11'yle çıktı.

Galatasaray'ın gollerini 5. dakikada Muğdat Çelik, 20. dakikada Belhanda ve 41. dakikada Sinan Gümüş attı.

Tüm biletlerin tükendiği maçı yaklaşık 28 bin taraftar tribünden takip etti. Karşılaşma öncesinde Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e plaket verdi.

Mücadele öncesinde ambulans ile saha kenarına getirilen Galatasaray taraftarı kas hastası Recep Berk, oyuncular Selçuk İnan ve Ryan Donk ile fotoğraf çektirdi.

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Galatasaray'dan Sakaryaspor karşısında 3 gollü zafer
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