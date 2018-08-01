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- maçında şehitler unutulmadı

ile arasına oynanan hazırlık karşılaşmasına tribünlere asılan anlamlı pankart damga vurdu. Sarı-lacivertli tribünlerde; Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi ve 11 aylık bebeği "Tabutu küçücük kucaklasan taşırsın, acısı dağ gibi omuzlasan yıkılırsın" pankartı ile dev Türk bayrağı açıldı.

Giriş Tarihi: 1.8.2018 21:38 Güncelleme Tarihi: 1.8.2018 21:52
Fenerbahçe - Cagliari maçında şehitler unutulmadı

tribünlerinde karşılaşma öncesinde, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi ve 11 aylık bebeği unutulmadı.

Sarı-lacivertli tribünlerde şehitler için "Tabutu küçücük kucaklasan taşırsın, acısı dağ gibi omuzlasan yıkılırsın" pankartı ile dev Türk bayrağı açıldı.

Futbolcular da maça "Nurcan Anne, Mustafa Bebeği unutmayacağız, terörü lanetliyoruz" pankartıyla çıktı.

Öte yandan şehitler için saygı duruşunda bulunulurken, taraftarlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratları yaptı.

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Fenerbahçe - Cagliari maçında şehitler unutulmadı
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