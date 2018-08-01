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Galatasaray'dan 'ye kiralık formülü

Galatasaray Teknik Direktörü , Senegalli orta saha oyuncusu Badou 'yi tekrar kadrosunda görmeyi çok istiyor. Yönetim ise bu transferi kiralama yoluyla gerçekleştirmeyi planlıyor.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018
Galatasaray'dan Ndiaye'ye kiralık formülü

Şampiyonlar Ligi için orta saha takviyesine öncelik veren Galatasaray Teknik Direktörü , hazırlık maçlarında Donk, Selçuk, ve Feghouli'yi merkezde denedi. Ancak istediği verimi alamadığı için Ndiaye'yi takımda görmek istediğini bir kez daha yönetime iletti. Orta sahadaki tek bankosu olan tecrübeli hoca, Senegalli yıldızın mutlaka transfer edilmesini talep etti. Ndiaye'ye 3 milyon Euro bütçe ayıran sarı-kırmızılılar Premier Lig'de transfer döneminin kapanış tarihi olan 9 Ağustos'a kadar bekleyecek. bu tarihe kadar Ada'dan kulüp bulamazsa Aslan, bir yıllık kiralama formülü için ile masaya oturacak. 27 yaşındaki futbolcunun da Fatih Terim'le tekrar çalışmaya sıcak baktığı ve sarı-kırmızılı takıma dönmek istediği belirtiliyor.

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Galatasaray'dan Ndiaye'ye kiralık formülü
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