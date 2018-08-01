Galatasaray'dan Ndiaye'ye kiralık formülü

Şampiyonlar Ligi için orta saha takviyesine öncelik veren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hazırlık maçlarında Donk, Selçuk, Belhanda ve Feghouli'yi merkezde denedi. Ancak istediği verimi alamadığı için Ndiaye'yi takımda görmek istediğini bir kez daha yönetime iletti. Orta sahadaki tek bankosu Fernando olan tecrübeli hoca, Senegalli yıldızın mutlaka transfer edilmesini talep etti. Ndiaye'ye 3 milyon Euro bütçe ayıran sarı-kırmızılılar Premier Lig'de transfer döneminin kapanış tarihi olan 9 Ağustos'a kadar bekleyecek. Ndiaye bu tarihe kadar Ada'dan kulüp bulamazsa Aslan, bir yıllık kiralama formülü için Stoke City ile masaya oturacak. 27 yaşındaki futbolcunun da Fatih Terim'le tekrar çalışmaya sıcak baktığı ve sarı-kırmızılı takıma dönmek istediği belirtiliyor.

BUGÜN NELER OLDU