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, Cenk Tosun'a takım arkadaşı oldu

Premier Lig ekiplerinden , İspanyol temsilcisi Barcelona'da forma giyen Fransız futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Everton bu için 20 milyon Euro ödeyecek.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 12:53
Lucas Digne, Cenk Tosun'a takım arkadaşı oldu

Milli futbolcu Cenk Tosun'un formasını giydiği İngiliz ekibi , yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Premier Lig ekibi, Barcelona'da oynayan Fransız defans oyuncusu 'yi kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Digne ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Everton'ın bu transfer için Barca'ya 20 milyon Euro ödeyeceği belirtildi. Başarılı futbolcu 12 numaralı formayı giyecek.
25 yaşındaki futbolcu 2016 yılında Paris Saint-Germain'den Barcelona'ya 16.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Digne kariyerinde daha önce Lille'de de forma giydi.

Fransız futbolcu, Barcelona ile geçtiğimiz sezon çıktığı 20 müsabakada 1 gol kaydetti.

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Lucas Digne, Cenk Tosun'a takım arkadaşı oldu
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