Avrupa'yı sallayan transfer! Higuain Milan'da

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan, Juventus'un Arjantinli golcüsü Gonzalo Higuain'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Milan'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, 30 yaşındaki futbolcunun kulüp formasıyla sağlık kontrolünden geçirildiği fotoğraflar yer aldı.

Juventus ise internet sitesinden yaptığı açıklamada, Milan'da forma giyen eski futbolcusu Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katmak üzere olduğunu ve oyuncunun sağlık kontrolünden geçirildiğini duyurdu.

İki kulübün de söz konusu transferlerin ayrıntılarını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Arjantinli santrfor Gonzalo Higuain, iki yıl önce Napoli'den Juventus'a 90 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. İtalyan savunmacı Bonucci ise geçen sezon Juventus'tan Milan'a 42 milyon avro karşılığında geçmişti.