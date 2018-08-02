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Avrupa'yı sallayan transfer! Higuain 'da

İtalya'nın köklü kulüplerinden , 'un Arjantinli yıldızı 'in sağlık kontrolünden geçirildiğini duyurdu. Juventus ise Milanlı 'yi renklerine bağlamak üzerine olduğunu açıkladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 14:39 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 14:53
Avrupa'yı sallayan transfer! Higuain Milan'da

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden , 'un Arjantinli golcüsü 'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Milan'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, 30 yaşındaki futbolcunun kulüp formasıyla sağlık kontrolünden geçirildiği fotoğraflar yer aldı.

Juventus ise internet sitesinden yaptığı açıklamada, Milan'da forma giyen eski futbolcusu 'yi kadrosuna katmak üzere olduğunu ve oyuncunun sağlık kontrolünden geçirildiğini duyurdu.

İki kulübün de söz konusu transferlerin ayrıntılarını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Arjantinli santrfor Gonzalo Higuain, iki yıl önce Napoli'den Juventus'a 90 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. İtalyan savunmacı Bonucci ise geçen sezon Juventus'tan Milan'a 42 milyon avro karşılığında geçmişti.

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Avrupa'yı sallayan transfer! Higuain Milan'da
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