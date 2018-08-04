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- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, TFF maçında ile Konya'da karşı karşıya gelecek. Peki Süper Kupa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2018 10:07 Güncelleme Tarihi: 4.8.2018 10:08
Galatasaray - Akhisarspor Süper Kupa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezona da kupayla başlamayı hedefliyor.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor ile yarın TFF maçında karşı karşıya gelecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den naklen yayımlanacak Galatasaray - Akhisarspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.

, aynı zamanda bu sezonki ilk resmi maçına çıkacak.

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SEZONA KUPAYLA BAŞLAMAK İSTİYOR

Yeni sezonda Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda mücadele verecek Galatasaray, Süper Kupa'yı alarak 2018-2019'a moralli girmeye çalışacak.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Kupa'nın ardından 10 Ağustos Cuma günü Süper Lig'de MKE Ankaragücü'ne karşı sezonun ilk maçına çıkacak.

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ONYEKURU VE MUĞDAT'IN İLK RESMİ MAÇI OLACAK

Yeni transferler Henry Onyekuru ve Muğdat Çelik, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda ilk kez resmi maçta Galatasaray forması giyecek.

Onyekuru, sarı-kırmızılı takımda forma giydiği 4 hazırlık maçında 2 gol atarken, Muğdat Çelik de çıktığı 6 hazırlık müsabakasında bir kez ağları havalandırdı.

Öte yandan, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda uygulamaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, TFF Süper Kupa maçında da kullanılacak.

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Galatasaray - Akhisarspor Süper Kupa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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