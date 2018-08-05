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G.Saray ile adı anılan golü attı sevinmedi!

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Milan, Barcelona'yı 90+3'te adı 'la anılan 'nın attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Gonzalo Higuain'in gelmesiyle birlikte 9 numaralı forma elinden alınan Andre Silva'nın attığı golden sonra tepkisiz kalması dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 5.8.2018 11:20 Güncelleme Tarihi: 5.8.2018 11:21
G.Saray ile adı anılan Andre Silva golü attı sevinmedi!

Uluslarası Şampiyonlar Kupası'nda Milan 3. maçında Barcelona ile karşılaştı. Milan ile Barcelona arasında oynanan maçın büyük bölümü düşük tempoda geçti.

İlk yarıda Barcelona daha baskılı taraf olmasına rağmen Katalan ekibi pozisyon üretmekte zorlandı. İkinci yarıda ise Gattuso'nun 61. dakikada yaptığı 5 değişikliğin ardından Milan oyunda dengeyi kurdu ve rakip kalede daha fazla görünmeye başladı.

Milan, 90+2'de Hakan Çalhanoğlu'nun başlattığı atağın ardından Kessie'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan 'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Bu golün ardından maç sona erdi ve Milan, ilk galibiyetini aldı. Barcelona ise Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda 3 maç sonunda galibiyetle tanışamadı.

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G.Saray ile adı anılan Andre Silva golü attı sevinmedi!
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