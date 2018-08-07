Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fiorentina, Marko Pjaca'yı kiraladı

, 'yı kiraladı

(Seri A) ekibi , 'un Hırvat oyuncusu 'yı bir yıllığına kiraladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 20:58 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 21:01
Fiorentina, Marko Pjaca'yı kiraladı

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden , 'un Hırvat oyuncusu 'yı bir sezonluğuna kiraladı.

Juventus'un internet sitesinden yapılan açıklamada, Pjaca'nın bir sezonluğuna kiralanması konusunda Fiorentina ile 2 milyon avro karşılığında anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Fiorentina, 23 yaşındaki oyuncunun performansından memnun kalması halinde gelecek sezon 20 milyon avro ödeyerek bonservisini alabilecek.

Juventus'a 2016'da Dinamo Zagreb'den 23 milyon avro karşılığında transfer olan Pjaca, siyah-beyazlı kulüpte 20 maçta görev almıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fiorentina, Marko Pjaca'yı kiraladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN