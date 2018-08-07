Luka Modric, Real Madrid'den ayrılmak istiyor

İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre Real Madrid'in 32 yaşındaki oyuncusu Luka Modric, kendisine 6 yıl için 60 milyon Euro teklif eden Inter'e gitmek istiyor.

Inter, Real Madrid ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve yıllık 6.5 milyon Euro kazanan Modric için ilk olarak yıllık 10 milyon Euro'dan 4 yıllık bir teklifte bulundu. Ancak İtalyan ekibi takip eden süreçte Hırvat yıldıza yaptığı teklifi daha cazip hale getirdi ve son teklifini 6 yıl için 60 milyon Euro olarak belirledi.

Bu teklif üzerine Inter'e gitme fikrine sıcak bakan Modric, takımın ABD turu kapsamında çarşamba günü Roma'yla oynayacağı karşılaşma sonrası İspanya'ya dönmesinin ardından başkan Florentino Perez ve yeni teknik direktör Julen Lopetegui ile irtibata geçerek Real Madrid'in, Inter'in teklifine yakın bir teklifle kapısını çalması halinde takımda kalma tercihinde bulunacağını söyleyecek.

2018 Dünya Kupası'nda ülkesi ile birlikte finale yükselen ve turnuvanın "En İyi Oyuncusu" seçilen Modric, 9 Eylül'de 33 yaşına girecek. Bu durum kariyerinin son büyük kontratını alma olasılığı üzerinde duran Modric için Inter olasılığını cazip hale getiriyor.

Öte yandan Real Madrid Başkanı Florentino Perez geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Modric'i 750 milyon Euro'dan düşük bedelle satmayacaklarını söyledi.