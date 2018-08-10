Çok yaşa Süper Lig

Hasret bitiyor ve Süper Lig
heyecanı bugün start alıyor. Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis
'in adının verildiği 2018-2019 sezonu, 82 günlük aranın ardından bu akşam başlıyor. 19 Mayıs'ta Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan sezonun ardından ara verilen Süper Lig'de, 61. sezonun perdesi Ankara'da Ankaragücü-Galatasaray maçıyla açılacak. Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 23 Aralık'ta son bulacak
. Sezon 26 Mayıs
2019'da noktalanacak. Süper Lig'in bu sezon en büyük yeniliklerinden biri de Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacak olması. 1.HAFTANIN SAKAT VE CEZALILARI
Yeni Malatyaspor: Azubuike, Eren (Sakat), Antalya
spor: Zeki (Sakat), Alanyaspor: Fernandes, Mbilla (Sakat), Bursaspor: Shehu (Sakat), Kubilay (Cezalı), Göztepe: Kadu, Atakan, Ghilas (Sakat), Akhisar: Lukac (Cezalı), Beşiktaş: Adriano (Belirsiz), Fenerbahçe: Aatif, Salih (Sakat), İsmail (Belirsiz), Ç.Rizespor: Ramos (Sakat), Trabzonspor: Amiri, Kamil, Novak (Sakat), Burak (Belirsiz), Kasımpaşa: Koita (Sakat), M.Başakşehir: Alparslan (Sakat), Arda (Cezalı), Sivasspor: Muhammed (Sakat), Ndinga (Cezalı). RAKAMLARLA SÜPER LİG
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu bugün Ankara'da oynanacak Ankaragücü- Galatasaray maçıyla başlıyor. 61. sezonda 13 ilden 18 takım, 290 gün sürecek toplam 306 maçlık periyotta hedeflerine ulaşmaya çalışacak. 26 Mayıs'a kadar sürecek olan maraton öncesinde öne çıkan bazı noktalar ise şunlar: 1 Ligin
ilk büyük mücadelesi 4.haftada Trabzonspor ile Galatasaray arasında Trabzon'da oynanacak. İkinci büyük karşılaşma ise 6.haftada Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında. 2 Süper
Lig ekipleri şu ana kadar kadrolarına 34'ü yabancı olmak üzere 91 futbolcu transfer ederken, bu oyunculara yaklaşık 25 milyon Euro bonservis ve kiralama bedeli ödendi. 3 Ligde
18 futbol takımı oyuncu satışlarından 36 milyon Euro kazandı. Böylece gelir giderlerden 10 milyon Euro üstü kar edildi. 4 Kadrolarda
bulunan oyuncuların çıktıkları maç sayıları incelendiğinde ise M.Başakşehir'de yer alan 26 futbolcu toplam 2486 maçta kariyerleri boyunca görev yaptı ve turuncu lacivertliler en deneyimli ekip oldu.Bu değer Beşiktaş'ta 2149, Fenerbahçe'de 2089, Galatasaray'da ise 1647 oldu. 5 Transfermarkt
verilerine göre şu anda ligde kadro değeri en yüksek ekip 84,5 milyon Euro ile Galatasaray olurken, Ankaragücü ise 10,6 milyon Euro kadro değeri ile en düşük değerli ekip durumunda bulunuyor. 6 Süper
Lig'de forma giyecek olan oyuncular arasında piyasa değeri en yüksek isim 15 milyon Euro'luk değeriyle Swansea'dan Fenerbahçe'ye kiralanan Andre Ayew oldu. 7 Golcüleri
ile ön plana çıkan Süper Lig'de bu ligde gol kralı olmuş dört futbolcu sahada ter dökecek. Gomis (Galatasaray), Vagner Love (Beşiktaş), Aatif (Fenerbahçe), Burak Yılmaz
(Trabzonspor). 8 Süper
Lig'in kralları arasında yer alan Burak Yılmaz, aynı zamanda ligde 280 maçta attığı 159 gol ile en golcü faal isim durumunda bulunuyor. 9 Ligin
en yaşlı futbolcusu 38 yaşındaki Akhisarspor'ın file bekçisi Bora Körk olurken, en genç futbolcusu ise 16 yaşındaki Bursasporlu Muhammed Emin Sarıkaya oldu. 10 Ligin
yeni sezonunda 25 hakem görev alacak. Bu hakemler arasındaki yeni isimler ise Zorbay Küçük, Abdülkadir Bitigen ve T.Kaan Numoğlu.