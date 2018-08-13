Spor Toto 1. Lig'de puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu ilk hafta maçlarının ardından liderlik koltuğuna averajla Giresunspor oturdu.
Giresunspor, konuk ettiği Eskişehirspor'u 3-1 yendi.
Ligin ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Kardemir Karabükspor-Adana Demirspor: 0-1
Boluspor-Osmanlıspor: 1-0
Adanaspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 1-1
Altay-Ümraniyespor: 1-0
Gençlerbirliği-Hatayspor: 1-0
Giresunspor-Eskişehirspor: 3-1
Denizlispor-Gazişehir Gaziantep: 0-1
Balıkesirspor Baltok-Altınordu: 0-0
İstanbulspor-Afjet Afyonspor: 4-3
PUAN DURUMU
|Spor Toto 1. Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|----------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|GİRESUNSPOR
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2.
|İSTANBULSPOR
|1
|1
|0
|0
|4
|3
|1
|3
|3.
|ADANA DEMİRSPOR
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|4.
|ALTAY
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|5.
|BOLUSPOR
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|6.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|7.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|8.
|ADANASPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|9.
|TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|10.
|ALTINORDU
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|11.
|BALIKESİRSPOR BALTOK
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|12.
|AFJET AFYONSPOR
|1
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|0
|13.
|DENİZLİSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|14.
|HATAYSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|15.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|16.
|OSMANLISPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|17.
|ÜMRANİYESPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
2. HAFTANIN PROGRAMI
17 Ağustos Cuma:
17.00 Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi)
19.15 Tetiş Yapı Elazığspor-Boluspor (Elazığ Atatürk)
18 Ağustos Cumartesi:
16.30 Hatayspor-Kardemir Karabükspor (Antakya Atatürk)
19.15 Osmanlıspor-Giresunspor (Osmanlı)
21.45 Altınordu-Gençlerbirliği (Bornova)
19 Ağustos Pazar:
19.15 Adana Demirspor-Denizlispor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.15 Afjet Afyonspor-Altay (Zafer)
21.45 Gazişehir Gaziantep-İstanbulspor (Gaziantep)
21.45 Eskişehirspor-Balıkesirspor Baltok (Stat açıklanmadı)