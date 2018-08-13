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'de puan durumu

'de pazartesi akşamı oynanan karşılaşmanın ardından haftanın tüm maçları tamamlandı. Birinci haftanın ardından Giresunspor, averajla liderlik koltuğunun sahibi oldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018 00:40
Spor Toto 1. Lig'de puan durumu

'de 2018-2019 sezonu ilk hafta maçlarının ardından liderlik koltuğuna averajla Giresunspor oturdu.

Giresunspor, konuk ettiği Eskişehirspor'u 3-1 yendi.

Ligin ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Kardemir Karabükspor-Adana Demirspor: 0-1
Boluspor-Osmanlıspor: 1-0
Adanaspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 1-1
Altay-Ümraniyespor: 1-0
Gençlerbirliği-Hatayspor: 1-0
Giresunspor-Eskişehirspor: 3-1
Denizlispor-Gazişehir Gaziantep: 0-1
Balıkesirspor Baltok-Altınordu: 0-0
İstanbulspor-Afjet Afyonspor: 4-3

PUAN DURUMU

Spor Toto 1. Lig
TakımlarOGBMAYAVP
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1.GİRESUNSPOR11003123
2.İSTANBULSPOR11004313
3.ADANA DEMİRSPOR11001013
4.ALTAY11001013
5.BOLUSPOR11001013
6.GAZİŞEHİR GAZİANTEP11001013
7.GENÇLERBİRLİĞİ11001013
8.ADANASPOR10101101
9.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR10101101
10.ALTINORDU10100001
11.BALIKESİRSPOR BALTOK10100001
12.AFJET AFYONSPOR100134-10
13.DENİZLİSPOR100101-10
14.HATAYSPOR100101-10
15.KARDEMİR KARABÜKSPOR100101-10
16.OSMANLISPOR100101-10
17.ÜMRANİYESPOR100101-10
18.ESKİŞEHİRSPOR100113-20

2. HAFTANIN PROGRAMI

17 Ağustos Cuma:

17.00 Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi)
19.15 Tetiş Yapı Elazığspor-Boluspor (Elazığ Atatürk)

18 Ağustos Cumartesi:

16.30 Hatayspor-Kardemir Karabükspor (Antakya Atatürk)
19.15 Osmanlıspor-Giresunspor (Osmanlı)
21.45 Altınordu-Gençlerbirliği (Bornova)

19 Ağustos Pazar:

19.15 Adana Demirspor-Denizlispor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.15 Afjet Afyonspor-Altay (Zafer)
21.45 Gazişehir Gaziantep-İstanbulspor (Gaziantep)
21.45 Eskişehirspor-Balıkesirspor Baltok (Stat açıklanmadı)

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Spor Toto 1. Lig'de puan durumu
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