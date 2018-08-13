Spor Toto Süper Lig'de puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk hafta maçları tamamlandı.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, sezonun açılış maçında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.
Ligin ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:
MKE Ankaragücü-Galatasaray: 1-3
Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 2-3
Fenerbahçe-Bursaspor: 2-1
Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 2-0
Atiker Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3-2
Beşiktaş-Akhisarspor: 2-1
Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-3
Kayserispor-Antalyaspor: 2-0
PUAN DURUMU
|Spor Toto Süper Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|GALATASARAY
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2.
|EVKUR YENİ MALATYASPOR
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3.
|KAYSERİSPOR
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|4.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|5.
|ATİKER KONYASPOR
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|1
|3
|6.
|KASIMPAŞA
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|1
|3
|7.
|BEŞİKTAŞ
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|8.
|FENERBAHÇE
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|9.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|10.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|11.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|12.
|AKHİSARSPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|13.
|BURSASPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|14.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|15.
|GÖZTEPE
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|16.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|17.
|ANTALYASPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|18.
|TRABZONSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
2. HAFTANIN PROGRAMI
17 Ağustos Cuma:
21.45 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)
18 Ağustos Cumartesi:
19.15 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye)
21.45 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Antalya)
21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)
19 Ağustos Pazar:
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir)
19.15 Akhisarspor-Çaykur Rizespor (Spor Toto Akhisar)
21.45 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları)
21.45 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)
20 Ağustos Pazartesi:
21.45 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)