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'de puan durumu

Spor Toto Süper'de 2018-2019 sezonunun ilk haftası geride kaldı. Hiçbir karşılaşma berabere sona ermezken Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk maçlarından galibiyetle ayrıldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018 00:24 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 00:40
Spor Toto Süper Lig'de puan durumu

'de 2018-2019 sezonunun ilk hafta maçları tamamlandı.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, sezonun açılış maçında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.

Ligin ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:

MKE Ankaragücü-Galatasaray: 1-3
Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 2-3
Fenerbahçe-Bursaspor: 2-1
Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 2-0
Atiker Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3-2
Beşiktaş-Akhisarspor: 2-1
Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-3
Kayserispor-Antalyaspor: 2-0

PUAN DURUMU

Spor Toto Süper Lig
TakımlarOGBMAYAVP
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1.GALATASARAY11003123
2.EVKUR YENİ MALATYASPOR11003123
3.KAYSERİSPOR11002023
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR11002023
5.ATİKER KONYASPOR11003213
6.KASIMPAŞA11003213
7.BEŞİKTAŞ11002113
8.FENERBAHÇE11002113
9.DEMİR GRUP SİVASSPOR11001013
10.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR100123-10
11.ÇAYKUR RİZESPOR100123-10
12.AKHİSARSPOR100112-10
13.BURSASPOR100112-10
14.AYTEMİZ ALANYASPOR100101-10
15.GÖZTEPE100113-20
16.MKE ANKARAGÜCÜ100113-20
17.ANTALYASPOR100102-20
18.TRABZONSPOR100102-20

2. HAFTANIN PROGRAMI

17 Ağustos Cuma:

21.45 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

18 Ağustos Cumartesi:

19.15 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye)
21.45 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Antalya)
21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)

19 Ağustos Pazar:

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir)
19.15 Akhisarspor-Çaykur Rizespor (Spor Toto Akhisar)
21.45 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları)
21.45 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)

20 Ağustos Pazartesi:

21.45 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

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Spor Toto Süper Lig'de puan durumu
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