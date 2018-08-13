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Erzurum’da 2.etap kamp çalışmalarını sürdüren , hazırlık maçında karşılaşmış olduğu 24 Erzincanspor’u 2-0 mağlup etti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 12:14
Tita, Nevşehir Belediyespor'da golle başladı

2018-2019 futbol sezonunda TFF 3.Lig 1. Grupta mücadele edecek olan Erzurum'da sürdürdüğü 2.etap kamp çalışmaları kapsamında 3.Lig 3.grupta mücadele edecek olan 24 Erzincanspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Belediyespor maça Onur, Ömer, Serdar, Naci, Bilal, Can, Doğancan, Mete, Emin, ve Tunç 11'i ile çıkarken Nevşehir Belediyespor 60.dakikada Tita ve 80.dakikada Doğancan'ın kaydettiği gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Uzun yıllar süper lig, PTT 1.Ligde forma giyen 37 yaşındaki Brezilya asıllı Türk futbolcu Tita'da Nevşehir Belediyespor formasıyla çıkmış olduğu ilk maçta gol atma başarını gösterdi.

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Tita, Nevşehir Belediyespor'da golle başladı
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