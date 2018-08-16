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İşte 'nın cevabı

, adı sıklıkla Galaasaray’la anılan için ’a resmi teklif yaparak transfer döneminin en büyük sürprizlerinden birine imza attı. Fenerbahçe’nin teklifinin detayları belli olurken 25 yaşındaki oyuncunun da bu teklife verdiği cevap belli oldu.

Giriş Tarihi: 16.8.2018 21:18 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 21:19
İşte Emre Akbaba'nın Fenerbahçe cevabı

'nın geleceği transfer döneminin en sıcak gündem başlığı olarak göze çarparken bugün 25 yaşındaki oyuncu için kulübüne resmi teklifte bulundu. Emre Akbaba'nın bu teklife verdiği cevap da belli oldu.

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İşte Emre Akbaba'nın Fenerbahçe cevabı
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