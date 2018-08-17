Trabzonspor'da hasret bitiyor

Trabzonspor, Karabükspor maçıyla veda ettiği Medical Park Stadyumu'nda bu sezon ilk resmi maçına çıkıyor. 90 gün sonra sahasında bir resmi maçta taraftarı ile buluşacak bordo-mavililerde yeni transferler Zargo Toure ve Hosseini de ilk kez taraftarın önünde oynamanın heyecanını yaşayacak. Teknik direktör Ünal Karaman da Trabzonspor'un başında ilk kez taraftarının karşısına çıkacak.

Bordo-mavili taraftarların Sivasspor maçına ilgisi oldukça fazla. Geçtiğimiz hafta Başakşehir önünde alınan mağlubiyete rağmen 25 bini aşkın bilet satıldı.

TRABZON HÜKMEN MAĞLUP!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, geçen hafta Başakşehir ile karşılaştığı maçta cezalı futbolcu oynattığı gerekçesiyle Trabzonspor U21 takımını 3-0 mağlup ilan etti. 19 yaşındaki genç oyuncu Berkay Sefa Kara, cezalı olmasına rağmen sahada yer alması; teknik direktör Osman Kastan da cezalı olmasına karşın soyunma odası ve yedek kulübesine girmesi sebebiyle 4'er maç ceza aldılar.