Emre Akbaba transferinin detayları belli oldu

Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği ve sözleşme imzalaması beklenen yeni transferi Emre Akbaba'nın mukavele şartlarında da büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. Transferin son saatlerinde Fenerbahçe, Emre Akbaba için yıllık 2 milyon avro üzerinde bir garanti ücret teklifinde bulundu. Galatasaray'a transfer olmak istediğini belirterek bu teklifi reddeden başarılı oyuncu, sarı-kırmızılılara neredeyse bu ücretin yarısına "evet" dedi.

Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Emre Akbaba'nın sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmuyor. Ancak bu maddenin son anda kontrata eklenip eklenmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

SABAH ÖZEL