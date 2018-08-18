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inin detayları belli oldu

'ın uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı 'nın sözleşme detayları belli oldu.

Giriş Tarihi: 18.8.2018 13:32 Güncelleme Tarihi: 18.8.2018 13:55
Emre Akbaba transferinin detayları belli oldu

Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği ve sözleşme imzalaması beklenen yeni i Emre Akbaba'nın mukavele şartlarında da büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. Transferin son saatlerinde Fenerbahçe, Emre Akbaba için yıllık 2 milyon avro üzerinde bir garanti ücret teklifinde bulundu. 'a transfer olmak istediğini belirterek bu teklifi reddeden başarılı oyuncu, sarı-kırmızılılara neredeyse bu ücretin yarısına "evet" dedi.

Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen 'nın sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmuyor. Ancak bu maddenin son anda kontrata eklenip eklenmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

SABAH ÖZEL

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Emre Akbaba transferinin detayları belli oldu
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