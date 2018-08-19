Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Richarlison’un vurduğu gol oluyor

’un vurduğu gol oluyor

’de ikinci hafta karşılaşmaları oynanırken Eveton’un yaz sezonunda kadrosuna kattığı çıktığı 2 karşılaşmada kaleye gönderdiği 3 şutu ağlarla buluştu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018 13:10 Güncelleme Tarihi: 19.8.2018 13:10
Richarlison’un vurduğu gol oluyor

İngiltere'de yaz sezonunda Watford'dan 39 milyon 200 bin Euro bedelle 'a transfer olan 21 yaşındaki , forma giydiği Wolverhampton ve Southampton karşılaşmalarında rakip kaleye yolladığı 3 şutta da skor üretmeyi başardı.

Brezilyalı yıldızın Wolwerhampton'a attığı ikinci golün asistini yaptı.

Portekizli hoca Marco Silva'nın güvenip formayı verdiği 1997 doğumlu genç yetenek, geçtiğimiz sezon Watford formasıyla 41 maça çıkarken 5 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Richarlison’un vurduğu gol oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN