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Vida’nın fiyatı 17 milyon Euro!

Giriş Tarihi: 19.8.2018
Vida’nın fiyatı 17 milyon Euro!
France Football dergisi, Monaco'nun Domagoj Vida için 'la görüşmelerini sürdürdüğünü ve siyahbeyazlı kulübün, 17 milyon Euro bonservis bedeli istediğini yazdı. Haberde, düşünmek için süre talep eden Fransız ekibinin, kesin kararını çok yakında netleştireceği de belirtildi. Beşiktaş, Hırvat stoper için daha önce 6'sı İngiliz olmak üzere 8 kulüple pazarlık masasına oturmuş ancak anlaşma sağlayamamıştı.

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Vida’nın fiyatı 17 milyon Euro!
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