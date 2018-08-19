Vida’nın fiyatı 17 milyon Euro!

France Football dergisi, Monaco'nun Domagoj Vida için Beşiktaş
'la görüşmelerini sürdürdüğünü ve siyahbeyazlı kulübün, 17 milyon Euro bonservis bedeli istediğini yazdı. Haberde, düşünmek için süre talep eden Fransız ekibinin, kesin kararını çok yakında netleştireceği de belirtildi.
Beşiktaş, Hırvat stoper için daha önce 6'sı İngiliz olmak üzere 8 kulüple pazarlık masasına oturmuş ancak anlaşma sağlayamamıştı. MİTROGLOU: TRANSFER İDDİALARI SÖYLENTI
Adı son dönemde sık sık Beşiktaş'la anılan Marsilya'nın golcüsü Mitroglou
, transfer
iddialarına yanıt verdi. Taraftarların mesaj yağmuruna tuttuğu Yunan golcü, "Normalde beklenmedik söylentiler ve senaryolar hakkında yorum yapmam. Şu anda aklımdaki tek şey Nimes maçını kazanmak ve