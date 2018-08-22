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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi play off turu ilk ayak maçları dün ( Çarşamba) oynanan 3 karşılaşma ile tamamlandı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2018 00:08 Güncelleme Tarihi: 23.8.2018 00:09
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

ekibi Ajax sahasında temsilcisi 'i 3-1 mağlup etti. ekibi kendi sahasında AEK Atina'ya 2-1'lik skorla boyun eğerken, gecenin son maçında ise temsilcisi sahasında ile 1-1 berabere kaldı.
Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalacak takımlar, ikinci maçlar sonunda belli olacak. Rövanş mücadeleleri 28 Ağustos Salı ve 29 Ağustos Çarşamba günleri oynanacak.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan ilk maçların sonuçları şu şekilde;

21 Ağustos Salı
BATE Borisov - PSV Eindhoven: 2-3
- PAOK: 1-1
Kızılyıldız - Salzburg: 0-0

22 Ağustos Çarşamba
Ajax - Dinamo Kiev: 3-1
Mol Vidi - AEK Atina: 1-2
Young Boys - Dinamo Zagreb: 1-1

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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
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