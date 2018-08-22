Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Hollanda ekibi Ajax sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 3-1 mağlup etti. Macaristan ekibi Mol Vidi kendi sahasında AEK Atina'ya 2-1'lik skorla boyun eğerken, gecenin son maçında ise İsviçre temsilcisi Young Boys sahasında Dinamo Zagreb ile 1-1 berabere kaldı.
Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalacak takımlar, ikinci maçlar sonunda belli olacak. Rövanş mücadeleleri 28 Ağustos Salı ve 29 Ağustos Çarşamba günleri oynanacak.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan ilk maçların sonuçları şu şekilde;
21 Ağustos Salı
BATE Borisov - PSV Eindhoven: 2-3
Benfica - PAOK: 1-1
Kızılyıldız - Salzburg: 0-0
22 Ağustos Çarşamba
Ajax - Dinamo Kiev: 3-1
Mol Vidi - AEK Atina: 1-2
Young Boys - Dinamo Zagreb: 1-1