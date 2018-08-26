Fenerbahçe ile adı anılan Kevin Trapp kimdir?

Benfica ve Yeni Malatyaspor maçlarında deneyimli kaleci Volkan Demirel'in yediği hatalı gollerden sonra Fenerbahçe yönetimi kaleci transferi yapmak için harekete geçti. Almanya'nın Merzig kasabasında doğan Kevin Trapp, Fransız devi PSG'de forma giyiyor.

KEVİN TRAPP KİMDİR?

Fenerbahçe'nin kaleci transferi listesinin ilk sırasında yer alan Kevin Trapp, geçtiğimiz sezon Fransız kaleci Areola'nın arkasında yer aldı. PSG'nin bu sezon da Buffon'u transfer etmesinden sonra Trapp'ın takımdan ayrılması gündemde.

Kevin Trapp, 8 Temmuz 1990 yılında Almanya'da dünyaya geldi. 1.89 cm boyundaki Alman eldiven, futbola Kaiserslautern altyapısında başladı. 2015 yılında Fransa'nın Paris St. Germain takımına transfer olan Kevin Trapp transfer olduğu ilk yıllarda düzenli olarak Fransız devinin takımını korudu.

Alman milli takımında da forma giyen Kevin Trapp, önce Areola'nın daha sonra da İtalyan efsanesi Buffon'un arkasında kaldı.