Kaleye Varela

Bu sezon takımı baştan aşağıya değiştiren Fenerbahçe
, yeni kalecisi için de Portekiz
'e yöneldi. Emektar kaptan Volkan Demirel
'in performansından memnun kalmayan, Kamerunlu file bekçisi Kameni'yi de gözden çıkaran sarı-lacivertli yönetim, Benfica
'nın Portekizli eldiveni Bruno Varela'yı gündemine aldı. Sportif Direktör Comolli'nin gizli bir şekilde yürüttüğü bu transferde anlaşmaya varıldığı taktirde Varela'nın bir iki gün içinde İstanbul
'a gelmesi bekleniyor. Kanarya'nın, bir yıllığına kiralamak istediği 23 yaşındaki file bekçisi geçen sezon Portekiz devi Benfica'da 35 karşılaşmada kaleyi korudu. Kontenjan doldu ama!
Fenerbahçe Diego Reyes ve Marco Fabian transferleriyle 14 yabancı kontenjanını doldurdu. Sarı-lacivertliler yeni yabancı oyuncu transferi
yapmak için elinden yabancı çıkartmak zorunda. Comolli'nin, "Transferlerimiz devam edecek" açıklamasının ardından kaleci Kameni, Dirar, Soldado
ve Valbuena'nın Fenerbahçe'nin satış için görüşme yaptığı isimler olduğu öğrenildi.