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Kaleye Varela

Transferde hız kesmeyen sarı-lacivertliler, ekibi ’nın 23 yaşındaki genç eldivenini kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor

Giriş Tarihi: 26.8.2018
Kaleye Varela
Bu sezon takımı baştan aşağıya değiştiren , yeni kalecisi için de 'e yöneldi. Emektar kaptan 'in performansından memnun kalmayan, Kamerunlu file bekçisi Kameni'yi de gözden çıkaran sarı-lacivertli yönetim, 'nın Portekizli eldiveni Bruno Varela'yı gündemine aldı. Sportif Direktör Comolli'nin gizli bir şekilde yürüttüğü bu transferde anlaşmaya varıldığı taktirde Varela'nın bir iki gün içinde 'a gelmesi bekleniyor. Kanarya'nın, bir yıllığına kiralamak istediği 23 yaşındaki file bekçisi geçen sezon Portekiz devi Benfica'da 35 karşılaşmada kaleyi korudu.

Kontenjan doldu ama!
Fenerbahçe Diego Reyes ve Marco Fabian transferleriyle 14 yabancı kontenjanını doldurdu. Sarı-lacivertliler yeni yabancı oyuncu yapmak için elinden yabancı çıkartmak zorunda. Comolli'nin, "Transferlerimiz devam edecek" açıklamasının ardından kaleci Kameni, Dirar, ve Valbuena'nın Fenerbahçe'nin satış için görüşme yaptığı isimler olduğu öğrenildi.
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Kaleye Varela
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