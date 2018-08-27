Konya- Bursa kardeş payı

Atiker Konyaspor ile Bursaspor ilk yarıda bulduğu birer golle puanları paylaştı: 1-1. Ev sahibi ekip maça hızlı başladı. 2. dakikada Fofana'nın yaptığı vuruşta kaleci Harun'dan dönen topu önünde bulan Jahovic'in vuruşu gol oldu: 1-0. Yusuf'un ortasında kaleci Serkan topu ayağıyla uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında meşin yuvarlak Uğur'un eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 32. dakikada topun başına geçen Aytaç skoru eşitledi: 1-1. İkinci yarıda iki takımın çabaları da skoru değiştirmeye yetmedi. Konya yenilmezlik (1 G-2 B) serisini sürdürdü, Bursaspor'un galibiyet hasreti (1 Y-2 B) devam etti.

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