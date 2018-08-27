Moussa Sissoko kimdir? Fenerbahçe, Tottenham ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli ekip Tottenham Hotspur'ün yıldız orta saha oyuncusu Moussa Sissoko ile anlaşma sağladı. BeIN Sports'un haberine göre Fenerbahçe, İngiliz ekibi Tottenham Hotspur'ün Franız orta sahası Moussa Sissoko ve kulübü ile anlaşmaya vardı.Peki Moussa Sissoko kimdir? İşte tüm bilgiler...

Tottenham'da 2 sezondur top koşturan Fransız yıldız, 89 maçta forma giyerken, 2 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Merkez orta sahada oynayan 29 yaşındaki futbolcu, 10 numara pozisyonunda ve sağ kanatta görev alabiliyor.

YILDIZI TOULOUSE'DA PARLADI!

29 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Moussa Sissoko, Toulouse altyapısından yetişti ve bu takımla parladı. Ocak 2013'te 2 milyon Euro bonservis ücretiyle Newcastle United'a transfer olan Sissoko, EURO 2016'da gösterdiği performansla transferin gözdesi haline geldi. Tottenham, 35 milyon Euro bonservisle transfer etti. Tottenham'da 82 maça çıkan Moussa Sissoko, 2 gol 9 asistle beklentilerin altında bir performans sergiledi.