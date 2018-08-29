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Son dakika: 'de

Başkanı , 'in i için ile anlaştıklarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 29.8.2018 15:10 Güncelleme Tarihi: 29.8.2018 15:31
Son dakika: Harun Tekin Fenerbahçe'de

Bursaspor Kulübü Başkanı , kaleci Harun Tekin'in i konusunda Fenerbahçe Kulübüyle prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Başkanı Ali Ay, "Harun Tekin transferi için Fenerbahçe Kulübüyle prensip anlaşmasına vardık. Birbirinden yetenekli genç ve gelecek vadeden 3 kaleciye sahibiz. Hangisi iyiyse kaleyi o devralacak" dedi.

Milli kalecinin önümüzdeki günlerde ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Yeşil-beyazlı takımda Harun'un ayrılmasının ardından Beşiktaş maçında kaleyi Okan Kocuk, Muhammed Şengezer veya Ataberk Dadakdeniz'den biri koruyacak.

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Son dakika: Harun Tekin Fenerbahçe'de
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