Son dakika: Harun Tekin Fenerbahçe'de

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, kaleci Harun Tekin'in transferi konusunda Fenerbahçe Kulübüyle prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Harun Tekin transferi için Fenerbahçe Kulübüyle prensip anlaşmasına vardık. Birbirinden yetenekli genç ve gelecek vadeden 3 kaleciye sahibiz. Hangisi iyiyse kaleyi o devralacak" dedi.

Milli kalecinin önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.



Yeşil-beyazlı takımda Harun'un ayrılmasının ardından Beşiktaş maçında kaleyi Okan Kocuk, Muhammed Şengezer veya Ataberk Dadakdeniz'den biri koruyacak.