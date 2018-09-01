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’da forvet Eren ve Muğdat’a emanet

Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan , Fransız golcüsü Bafetimbi ’i gönderdikten sonra bu bölgeyi dolduramadı. Sarı-kırmızılıların elinde forvet mevkinde oynayabilecek ile bulunuyor.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018 13:08
Galatasaray’da forvet Eren ve Muğdat’a emanet

yaz döneminde takıma en çok forvet bölgesine takviye yapmak için uğraştı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonu 32 gol ile kapatan Fransız golcüsü Bafetimbi 'i Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'e 6 milyon Euro'ya gönderdi. Gomis gitmeden önce de forvete transfer için çalışmalarını yapan Aslan, yıldız futbolcu gidince girişimlerini hızlandırsa da başarılı olamadı.

TERİM'İN FORVET İSTEĞİ GERÇEKLEŞEMEDİ

Teknik Direktör Fatih Terim'in elinde forvet pozisyonunda ise ile kaldı. Terim, maç sonlarında gerçekleşen basın toplantılarında bir ya da iki forvet alacaklarını ifade etse de bu isteği gerçekleşemedi. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da Alanyaspor karşılaşması sonra 2 tane forvet alacaklarını söylemişti.

Galatasaray'ın son 10 sezona başlangıcında forvet pozisyonda yer alan futbolcular şöyle:

2018-2019 sezonu: Eren Derdiyok, Muğdat Çelik
2017-2018 sezonu: Eren Derdiyok, Bafetimbi Gomis
2016-2017 sezonu: Eren Derdiyok, , Kolbeinn Sigthorsson
2015-2016 sezonu: Lukas Podolski, ,
2014-2015 sezonu: Burak Yılmaz, Umut Bulut, Goran Pandev
2013-2014 sezonu: Burak Yılmaz, Umut Bulut,
2012-2013 sezonu: , Burak Yılmaz, Umut Bulut,
2011-2012 sezonu: , Johan Elmander, Sercan Yıldırım
2010-2011 sezonu: Milan Baros,,
2009-2010 sezonu: Milan Baros, Harry Kewell, Shabani Nonda

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Galatasaray’da forvet Eren ve Muğdat’a emanet
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