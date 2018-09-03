A Milli Takım, Rusya maçının hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Mircea Lucescu nezaretinde saat 18.45'te başlayan idmanda ısınma hareketlerini takiben dar alan ve yarı sahada pas oyunları yapıldı. Çalışmalar çift kale maçla tamamlandı.



Maçta kısa süreli sakatlık geçiren Mehmet Topal yapılan tedavinin ardından mücadeleye devam etti. Dün lig maçı oynayan futbolcular Oğuzhan Özyakup, Tarkan Serbest, Mahmut Tekdemir, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan ve Mert Müldür takımdan ayrı ısınma hareketleri gerçekleştirdi ve antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdürdüler. Takımda sakatlıkları bulunan Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram, Gökhan Gönül ve istirahatte olan Sinan Bolat çalışmada yer almadı. Abdülkadir Ömür ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Kaleciler Serkan Kırıntılı ve Gökhan Akkan ise kaleci antrenörü Alper Boğuşlu nezaretinde çalışmalarını sürdürdü.



Milliler yarın Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 18.30 yapacağı çalışmayla Rusya maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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