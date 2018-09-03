Galatasaray'da Ömer Bayram şoku!

Galatasaray'ın yeni transferi Ömer Bayram, ayak bileğindeki burkulmadan dolayı sakatlandı. Başarılı sol bekin milli takım arasından sonra sarı-kırmızılı takımla çalışması planlanıyor. Öte yandan bazı bilgilere Ömer Bayram'ın sahalara dönmesi 1,5 ayı bulabilir.

MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDI!



Galatasaray'ın Akhisarspor'dan yeni transferi Ömer Bayram'ın ayak bileğinde hafif bir burkulma bulduğu belirtildi. Bayram'ın lige verilecek aranın ardından sarı-kırmızılı takımla çalışmalara katılmasının planlandığı ifade edildi.

Başarılı sol bek, A Milli Futbol Takımı'nın Rusya ve İsveç karşılaşması kadrolarına da çağrılmıştı. 27 yaşındaki futbolcu, transferin son günü Akhisarspor'dan 400 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'ın kadrosuna dahil edilmişti.