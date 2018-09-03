İşte Süper Lig'in en değerli takımı

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın bilgilerine göre Spor Toto Süper Lig'de yer alan futbolcuların toplam değeri 666 milyon 950 bin euro. Peki ligin en değerli takımı hangisi? İşte o liste... Spor Toto Süper Lig'de 9 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 31 Temmuz'da sona erdi. Takımlar gerekli gördüğü mevkilere takviyelerini yaptı. Bazı kulüpler UEFA'nın Finansal Fair-Play kuralları ile boğuşurken bazıları da transferde bonkör davrandı. Yeni sezonda en çok transferi 15 oyuncu ile Erzurumspor yaparken, en az takviyeyi ise 4 futbolcuyla Medipol Başkaşehir gerçekleştirdi. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın bilgilerine göre Spor Toto Süper Lig'de yer alan futbolcuların toplam değeri 666 milyon 950 bin Euro. Spor Toto Süper Lig'deki 18 takımının kadrolarının değerleri şöyle: 18- Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 13 milyon 930 bin Euro 17- Akhisarspor: 16 milyon 480 bin Euro