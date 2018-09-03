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İşte 'in en değerli takımı

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın bilgilerine göre Spor Toto 'de yer alan futbolcuların toplam değeri 666 milyon 950 bin euro. Peki ligin en değerli takımı hangisi? İşte o liste...

Giriş Tarihi: 03.09.2018 11:06 Güncelleme Tarihi: 03.09.2018 11:40
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İşte 'in en değerli takımı
İşte Süper Lig'in en değerli takımı

Spor Toto 'de 9 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 31 Temmuz'da sona erdi.

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İşte 'in en değerli takımı
İşte Süper Lig'in en değerli takımı

Takımlar gerekli gördüğü mevkilere takviyelerini yaptı. Bazı kulüpler UEFA'nın Finansal Fair-Play kuralları ile boğuşurken bazıları da transferde bonkör davrandı.

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İşte 'in en değerli takımı
İşte Süper Lig'in en değerli takımı

Yeni sezonda en çok transferi 15 oyuncu ile Erzurumspor yaparken, en az takviyeyi ise 4 futbolcuyla Medipol Başkaşehir gerçekleştirdi.

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İşte 'in en değerli takımı
İşte Süper Lig'in en değerli takımı

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın bilgilerine göre Spor Toto 'de yer alan futbolcuların toplam değeri 666 milyon 950 bin Euro.

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İşte 'in en değerli takımı
İşte Süper Lig'in en değerli takımı

Spor Toto 'deki 18 takımının kadrolarının değerleri şöyle:

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İşte 'in en değerli takımı
İşte Süper Lig'in en değerli takımı

18- Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 13 milyon 930 bin Euro

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İşte 'in en değerli takımı
İşte Süper Lig'in en değerli takımı

17- Akhisarspor: 16 milyon 480 bin Euro

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