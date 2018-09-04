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"Phillip Cocu'yu getirdi"

Telesport muhabiri Marcel der Kraan'a göre 'de lük görevine Phillip Cpcu'nun getirilmesinde iki isim ön plana çıkıyor: " ve Dick Advocaat."

Giriş Tarihi: 4.9.2018
Phillip Cocu'yu Dirk Kuyt getirdi
Telesport muhabiri Marcel der Kraan'a göre Cocu'yu, F.Bahçe'ye Kuyt ve Advocaat getirdi. Sarı-lacivertlilerin eski hocası, geçen sezon başında da vatandaşını F.Bahçe'ye tavsiye etti ancak eski başkan istemedi. ise 'ı arayarak tavsiye istedi. Kuyt'ın verdiği olumlu rapor sayesinde Cocu işe başladı. gazetesi Algemeen Dagblad'ın yazarı Sjoerd Mossou'ya göre ise Menajer Janssen'den ' önerisi' istendi. Janssen, Cocu ile beraber 5 isim önerdi. Ali Koç ile Damien Comolli istedikleri 8 teknik adamdan olumsuz cevap aldı. Bunun üzerine Cocu'nun menajeriyle ilk görüşme 13 Haziran Çarşamba günü yapıldı. Menajer Rob Janssen, Comolli yurt dışına çıktığı gün 'a geldi, direkt Ali Koç'la görüştü.

ANDERLECHT CEPHESİ: F.BAHÇE MAÇLARI ZOR
Kanarya'nın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Anderlecht'in teknik direktörü Hein Vanhaezebrouck, grubu değerlendirdi: " ve 'in Avrupa tecrübesi fazla. Özellikle Fenerbahçe maçları bizim için zorlu geçecek. Maddi durumları da bizden daha iyi."

BİR HAYALİN FOTOĞRAFI
F.Bahçe'nin yeni transferi Yassine Benzia, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli takıma imza attığı fotoğrafı paylaşıp, "Bu bir hayalin gerçekleşmesidir" yorumunu yaptı. Cezayir asıllı oyuncu, "Fenerbahçe gibi efsanevi bir kulübe katılmaktan ötürü büyük onur duyuyorum. Sow'un buradaki başarısı benim için yol gösterici oldu. Onun tavsiyeleri, gelmeme büyük etki etti. En büyük Fener" dedi.
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