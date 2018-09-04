"Phillip Cocu'yu Dirk Kuyt getirdi"

Telesport muhabiri Marcel van
der Kraan'a göre Cocu'yu, F.Bahçe'ye Kuyt ve Advocaat getirdi. Sarı-lacivertlilerin eski hocası, geçen sezon başında da vatandaşını F.Bahçe'ye tavsiye etti ancak eski başkan Aziz Yıldırım
istemedi. Ali Koç
ise Dirk Kuyt
'ı arayarak tavsiye istedi. Kuyt'ın verdiği olumlu rapor sayesinde Cocu işe başladı. Hollanda
gazetesi Algemeen Dagblad'ın yazarı Sjoerd Mossou'ya göre ise Menajer Janssen'den 'teknik direktör
önerisi' istendi. Janssen, Cocu ile beraber 5 isim önerdi. Ali Koç ile Damien Comolli istedikleri 8 teknik adamdan olumsuz cevap aldı. Bunun üzerine Cocu'nun menajeriyle ilk görüşme 13 Haziran Çarşamba günü yapıldı. Menajer Rob Janssen, Comolli yurt dışına çıktığı gün İstanbul
'a geldi, direkt Ali Koç'la görüştü. ANDERLECHT CEPHESİ: F.BAHÇE MAÇLARI ZOR
Kanarya'nın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Anderlecht'in teknik direktörü Hein Vanhaezebrouck, grubu değerlendirdi: "Fenerbahçe
ve Dinamo Zagreb
'in Avrupa tecrübesi fazla. Özellikle Fenerbahçe maçları bizim için zorlu geçecek. Maddi durumları da bizden daha iyi." BİR HAYALİN FOTOĞRAFI
F.Bahçe'nin yeni transferi Yassine Benzia, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli takıma imza attığı fotoğrafı paylaşıp, "Bu bir hayalin gerçekleşmesidir" yorumunu yaptı. Cezayir asıllı oyuncu, "Fenerbahçe gibi efsanevi bir kulübe katılmaktan ötürü büyük onur duyuyorum. Sow'un buradaki başarısı benim için yol gösterici oldu. Onun tavsiyeleri, gelmeme büyük etki etti. En büyük Fener" dedi.