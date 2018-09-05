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'da istifa etti

Kardemir Teknik Direktörü görevinden istifa etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2018 11:09 Güncelleme Tarihi: 5.9.2018 12:22
Karabükspor'da Fikret Yılmaz istifa etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Fikret Yılmaz, istifa etti.

Çamlık Spor Tesisleri'nde gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, iki aydır 'te olduğunu ve transfer ettikleri oyuncuların lisanslarının çıkmadığını, altyapı oyuncularıyla bu sürede 4 maça çıktığını söyledi.

Genç oyunculara bu 4 maçta gösterdikleri performans ve verdikleri mücadele için teşekkür eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hiçbir zaman bırakıp kaçmak, yarı yolda bırakmak düşüncem olmadı. Lisanslar açılmadı ve gördüğüm tablo gelecek için hiç ümit vermedi. Bu nedenle bundan sonraki müsabakalarda başka bir arkadaşın görev almasının uygun olduğunu düşünüyorum. Bu kan değişikliği falan değil. Benim açımdan artık devam edersem bana zarar vereceğini düşündüğüm için... Genç oyuncuların bu yükü kaldırabileceğini zannetmiyorum. Bundan dolayı istifa etmeye karar verdim. Bugüne kadar bana gösterilen ilgiye, sevgiye çok teşekkür ediyorum. Çok güzel anlar yaşadım. Beni sevdiler, ben de onları sevdim ama maalesef buraya kadarmış."

Kulüp başkan Sedat Namal'ın çok değerli bir insan olduğunu, başkanlığa devam etmesi gerektiğini ve Karabüklülerin onun nezdinde takıma sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, " daha kötüye gitmez inşallah. Bulunduğu konumu korur. Ben geldim olmadı, önümüzü göremedim. Herhangi bir ışık da yok. Bundan dolayı ayrılmaya karar verdim. Herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kardemir Karabükspor'un gelecekte başarılı olması için tavsiyelerde bulunan , gazetecilerle vedalaşarak kentten ayrıldı.

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Karabükspor'da Fikret Yılmaz istifa etti
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