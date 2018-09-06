Milliler'i Köksal Baba karşıladı

A Milli Futbol Takımı, Rusya ile yarın oynanacak olan UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçı için özel uçakla bugün öğle saatlerinde Trabzon'a geldi.

A Milli Takım kafilesini havalimanına gelişinde sosyal medya fenomeni olan ve 'Köksal Baba' lakabı ile tanınan Köksal Bektaşoğlu çiçeklerle karşılarken, sezon başında Trabzonspor'dan İspanya'nın Celta Vigo takımına transfer olan Okay Yokuşlu büyük ilgi gördü. Yokuşlu, İspanya'ya transferi sonrası geldiği Trabzon'da farklı duygular içinde olduğunu belirterek, "Trabzon'daki taraftarlarımızın da desteği ile gruptaki ilk maçımızı kazanmak istiyoruz" dedi.

Milli Takım kafilesi ardından otobüsle kamp yapacakları otele hareket etti. Milliler, Rusya maçının son idmanını bu akşam saat 19.00'da maçın oynanacağı Medical Park Stadı'nda yapacak. Teknik Direktör Mircea Lucescu da maç öncesi basın toplantısı düzenleyecek.