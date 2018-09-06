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milli takım kariyerini noktaladı

2012 ila 2016 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Hollandalı oyuncu , Hollanda ile Peru arasında oynanan hazırlık maçıyla 134 maçlık milli takım kariyerini resmen noktaladı.

Giriş Tarihi: 6.9.2018 23:48 Güncelleme Tarihi: 6.9.2018 23:54
Wesley Sneijder milli takım kariyerini noktaladı

, Hollanda'nın Peru ile oynadığı hazırlık maçı ile milli takım kariyerini noktaladı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Sneijder, 62. dakikada takım arkadaşlarının alkışları arasında yerini Quincy Promes'e bıraktı

Milli formayla 134 maça çıkan Sneijder, ile en fazla maça çıkan oyuncu olmayı başardı.

Bu maçlarda 31 gol atıp 31 asist yapan 34 yaşındaki oyuncu milli formayla 2004 Avrupa Kupası'nda yarı final, 2008 Avrupa Kupası'nda çeyrek final oynarken 2010 Dünya Kupası'nı ikinci, 2014 Dünya Kupası'nda üçüncü oldu.

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Wesley Sneijder milli takım kariyerini noktaladı
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