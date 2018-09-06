Wesley Sneijder milli takım kariyerini noktaladı

Wesley Sneijder, Hollanda'nın Peru ile oynadığı hazırlık maçı ile milli takım kariyerini noktaladı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Sneijder, 62. dakikada takım arkadaşlarının alkışları arasında yerini Quincy Promes'e bıraktı
Milli formayla 134 maça çıkan Sneijder, Hollanda Milli Futbol Takımı ile en fazla maça çıkan oyuncu olmayı başardı.
Bu maçlarda 31 gol atıp 31 asist yapan 34 yaşındaki oyuncu milli formayla 2004 Avrupa Kupası'nda yarı final, 2008 Avrupa Kupası'nda çeyrek final oynarken 2010 Dünya Kupası'nı ikinci, 2014 Dünya Kupası'nda üçüncü oldu.