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paniği!

ile yapılan maçın 35. dakikasında sedyeyle kenara alınan yıldız futbolcunun durumunun ciddi olmasından endişe ediliyor

Giriş Tarihi: 7.9.2018
Vida paniği!
Hırvatistan ile arasında oynanan hazırlık maçında 'dan kötü haber geldi. 28.dakikada bir pozisyonda rakibine kayarak müdahalede bulunan Hırvat oyuncu sakatlanınca tedavi için kenara geldi. Tedavinin ardından Vida oyuna devam etti. Ancak yıldız oyuncu dizinde yeniden ağrılar hissedince maça devam edemedi. Acılar içinde kıvranan tecrübeli savunmacı 35'te sedyeyle saha kenarına alındı. Vida'nın sakatlandığı pozisyonda kalesini terk eden Kalinic, zamanlama hatası yapınca arkadaşının koluna bastı. Vida'nın sağlık durumu MR'dan sonra netlik kazanacak. Mücadele 1-1 biterken, Portekiz'in golünü attı.

ORMAN'DAN SERDAL ADALI'YA MARKAJ!
BEŞIKTAŞ'TA 16 Eylül'de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula tek aday olarak giren başkan temaslarını sürdürüyor. Orman, geçtiğimiz günlerde teklif götürdüğü eski başkan adaylarından 'yla dün Boğaz'da teknede bir araya geldi. Adalı'ya 2. başkanlık öneren Orman'ın "'ın sana ihtiyacı var. Birlikte güçlü bir yönetim kuralım" dediği öğrenildi. Teklife sıcak bakan Adalı'nın ise düşünmek için süre istediği belirtildi. Bu arada yeni yönetime 'nın da gireceği ifade edildi.

ÇOCUKLAR GİBİ ŞEN!
BEŞIKTAŞ'IN dün özel ziyaretçileri vardı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in, torunu Zeynep Egemen, yardımcı antrenör Miguel Montanana'nın kızı Gabriela ve 'nun kızı Maria antrenmanın neşe kaynağı oldu. Şenol hoca da bir süre miniklerle birlikte top oynadı.
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Vida paniği!
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