Vida paniği!

Hırvatistan ile Portekiz
arasında oynanan hazırlık maçında Vida
'dan kötü haber geldi. 28.dakikada bir pozisyonda rakibine kayarak müdahalede bulunan Hırvat oyuncu sakatlanınca tedavi için kenara geldi. Tedavinin ardından Vida oyuna devam etti. Ancak yıldız oyuncu dizinde yeniden ağrılar hissedince maça devam edemedi. Acılar içinde kıvranan tecrübeli savunmacı 35'te sedyeyle saha kenarına alındı. Vida'nın sakatlandığı pozisyonda kalesini terk eden Kalinic, zamanlama hatası yapınca arkadaşının koluna bastı. Vida'nın sağlık durumu MR'dan sonra netlik kazanacak. Mücadele 1-1 biterken, Portekiz'in golünü Pepe
attı. ORMAN'DAN SERDAL ADALI'YA MARKAJ!
BEŞIKTAŞ'TA 16 Eylül'de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula tek aday olarak giren başkan Fikret Orman
temaslarını sürdürüyor. Orman, geçtiğimiz günlerde teklif götürdüğü eski başkan adaylarından Serdal Adalı
'yla dün Boğaz'da teknede bir araya geldi. Adalı'ya 2. başkanlık öneren Orman'ın "Beşiktaş
'ın sana ihtiyacı var. Birlikte güçlü bir yönetim kuralım" dediği öğrenildi. Teklife sıcak bakan Adalı'nın ise düşünmek için süre istediği belirtildi. Bu arada yeni yönetime Ahmet Kavalcı
'nın da gireceği ifade edildi. ÇOCUKLAR GİBİ ŞEN!
BEŞIKTAŞ'IN dün özel ziyaretçileri vardı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in, torunu Zeynep Egemen, yardımcı antrenör Miguel Montanana'nın kızı Gabriela ve Negredo
'nun kızı Maria antrenmanın neşe kaynağı oldu. Şenol hoca da bir süre miniklerle birlikte top oynadı.