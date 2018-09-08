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, İstanbulspor'u Muğdat'la geçti

, hazırlık maçında karşılaştığı Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 2-1 yendi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2018 15:10
Galatasaray, İstanbulspor'u Muğdat'la geçti
, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında İstanbulspor ile yaptığı özel karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nde oynanan karşılaşmada Galatasaray, İsmail Çipe (Dk. 74 Batuhan Şen), Mariano (Dk. 46 Ahmet Çalık), Rodrigues (Dk. 80 Serkan Sefil), Selçuk İnan (Dk. 57 Mikail Okyar), Sinan Gümüş (Dk. 46 Eren Derdiyok), Donk, Ndiaye (Dk. 65 Metehan Mertöz), Fernando (Dk. 46 Celil Yüksel), Ozan Kabak, Yuto Nagatomo ve kadrosuyla mücadele etti.

Galatasaray'ın gollerini 11. ve 34. dakikada Muğdat Çelik kaydetti. İstanbulspor'un tek golü ise karşılaşmanın 64. dakikasında Şiyar Kepir'den geldi.

Sol ayak altında ödemi bulunan Maicon mücadelede yer almazken, günü tedavi ve özel program dahilinde çalışarak geçirdi.

Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından pazartesi günü yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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Galatasaray, İstanbulspor'u Muğdat'la geçti
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