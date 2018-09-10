Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Hesap sormak isteyen gelsin

sormak isteyen gelsin

Güneş: Dil konusunda eksik olsak bile yabancılarla anlaşıyoruz ama kendi insanımızla anlaşamıyoruz. Salı günü (yarın) basın toplantısı yapacağım. Gelip bana sorsunlar

Giriş Tarihi: 10.9.2018
Hesap sormak isteyen gelsin

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hocadan satır başları şöyle:
Eksikler nedeniyle bazı oyuncuların mevkilerini değiştirmek zorunda kaldık. Futbol açısından Altınordu'yu tebrik etmek lazım.
Bizim açımızdan genç oyuncuların performansı önemliydi. Güven Yalçın zaten üst seviyeye yakın bir futbolcu. Alırken, bu amaçla aldık.
Adem Ljajic bildiğimiz bir isim. Ama bazen yanılabiliyorsunuz. çok denklemli bir oyun. Her zaman düşündüğünüz gibi gelişmiyor.
Türk futbolunun tek sorununun yabancı olmadığını biliyoruz. Dünya globalleşti. Dil konusunda eksik olsak bile yabancılarla anlaşabiliyoruz ama kendi insanımızla anlaşamıyoruz. Salı günü (yarın) basın toplantısı düzenleyeceğim. Hesap sormak isteyen oraya gelsin ve orada bana hesap sorsun.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hesap sormak isteyen gelsin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN