Hesap sormak isteyen gelsin

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Altınordu maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hocadan satır başları şöyle:

Eksikler nedeniyle bazı oyuncuların mevkilerini değiştirmek zorunda kaldık. Futbol açısından Altınordu'yu tebrik etmek lazım.

Bizim açımızdan genç oyuncuların performansı önemliydi. Güven Yalçın zaten üst seviyeye yakın bir futbolcu. Alırken, bu amaçla aldık.

Adem Ljajic bildiğimiz bir isim. Ama bazen yanılabiliyorsunuz. Futbol çok denklemli bir oyun. Her zaman düşündüğünüz gibi gelişmiyor.

Türk futbolunun tek sorununun yabancı olmadığını biliyoruz. Dünya globalleşti. Dil konusunda eksik olsak bile yabancılarla anlaşabiliyoruz ama kendi insanımızla anlaşamıyoruz. Salı günü (yarın) basın toplantısı düzenleyeceğim. Hesap sormak isteyen oraya gelsin ve orada bana hesap sorsun.

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