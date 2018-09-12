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kararı verildi! Bir şartla görevinde kalacak

'nun 'nın başındaki geleceği, UEFA Uluslar Ligi başlamadan önce belirlenmiş. galibiyetiyle kredisini yükselten Lucescu, ağır bir yenilgi almadıkça görevde kalacak. Tecrübeli çalıştırıcı hakkındaki kararı ise seçilecek yeni federasyon yönetimi verecek.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018
Mircea Lucescu kararı verildi! Bir şartla görevinde kalacak

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'ya mağlup olan Türkiye, 'te muhteşem bir geri dönüşe imza attı. 2-0'lık yenilgiden 3-2'lik galibiyete ulaşan A 'da teknik direktör derin bir nefes aldı. İşte SABAH farkıyla Türkiye Futbol Federasyonu () ve Lucescu cephesinde yaşananlar:
1- TFF Başkanı , Rusya'nın ardından İsveç'e kaybetse dahi Lucescu'nun görevine son vermeyecekti. Demirören ve TFF'deki yöneticilerin Uluslar Ligi başlamadan önce Mayıs ayına kadar Lucescu ile devam etme kararı aldığı ortaya çıktı.

PLANLAMA SEZON SONUNDA

2- Rusya ve İsveç'ten ağır yenilgiler almadıkça Rumen teknik adam görevinin başında kalacaktı. İsveç deplasmanındaki 3-2'lik galibiyet de Lucescu'ya fazlasıyla kredi kazandırdı.

3- Mayıs 2019'da seçime gidecek TFF'de başkan Yıldırım Demirören A Milli Takım'la ilgili gelecek planlarını sezon sonuna bıraktı. Yeni seçilecek TFF yönetiminin tazminatı 2.5 milyon Euro olan Lucescu'nun geleceğine karar vereceği öğrenildi.

4- A Milli Takım, Ekim ve Kasım'da, Rusya ve İsveç ile oynanacak rövanş maçlarında kötü sonuçlar alırsa Mayıs ayında güven tazeleyecek olan başkan Yıldırım Demirören'in, yeni heyecan adına yeni bir teknik adamla yola çıkma ihtimali de bulunuyor.

İsveç - Türkiye maçından kareler
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Mircea Lucescu kararı verildi! Bir şartla görevinde kalacak
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