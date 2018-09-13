Fenerbahçe 3 oyuncuya kulüp arıyor

Fenerbahçe yönetimi kadro dışı kalan 3 oyuncu için rotayı belirledi. Toplam ücretleri 5.8 milyon Euro olan Kameni, Dirar ve Ozan için Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde takım aranıyor. Katar'da transfer dönemi bugün sona eriyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise 2 Ekim'e kadar vakit var. İşte Ocak'a kadar takımda forma giyme şansı olamayan 3 isimde son durum:

OZAN TUFAN - F.Bahçe'ye Katar takımlarından gelen en ciddi teklifler Ozan Tufan için oldu. Yönetimin bazılarını değerlendirmeye aldığı ancak 23 yaşındaki orta sahanın Beşiktaş'a gitme ısrarı sebebiyle transferin şimdilik zor göründüğü öğrenildi. Ozan için bugün kader günü olacak. Katar'a gitmeyi kabul etmezse, Dereağzı'nda çalışacak.

NABiL DİRAR - Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri kabul etmemesi nedeniyle kadro dışında bırakılan Faslı oyuncuya Ozan kadar ciddi teklifler gelmedi. Ancak önemli kulüpler maliyeti hakkında bilgi edindi. Dirar'ın Katar'a yetişmese de Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitme ihtimali bulunuyor. Eğer bir yere gidemezse Samandıra'da çalışacak.

CARLOS KAMENİ - Durumu çıkmazda olan tek isim... Yaz transfer döneminde Fransa'dan gelen teklifleri beğenmeyen Kameni, Harun, Volkan ve Berke'nin bulunduğu kadronun dışında kaldı. Arap Yarımadası'ndan henüz kendisine teklif yok. Ayrıca Kamerunlu eldiven, ayrılmamak konusunda hayli ısrarcı. O da Dirar gibi çalışmalarına Samandıra'da devam edecek.

YILLIK ÜCRETİ 2.1 MİLYON EURO

Geçen yıl Fenerbahçe ile 37 resmi maça çıkan ve 5 gol atan Dirar, bu sezon 3 maçta (Bursa, Göztepe, Benfica) forma giydi.

Kameni Fenerbahçe'nin 4 hazırlık maçında kaledeydi. 34 yaşındaki Kamerunlu, 4 gol yerken takım 1 galibiyet aldı, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

98

F.Bahçe'ye 2015-16 sezonunda Bursa'dan gelen Ozan ilk yıl 45, ardından 39 resmi maça çıktı. Geçen sezonun büyük bölümünü kadro dışı geçiren milli oyuncu, 14 karşılaşmada forma giydi. Toplam 98 maçta görev alan Ozan, bu sezon başı hazırlık kampında 4 özel maçta oynadı, 1 gol attı.

ÖMER ÜRÜNDÜL DİYOR Kİ

Bugünkü tabloda futbolcuların isteğine bağlı ayrılmak. Çünkü alacaklarını alıyorlar. Siz kimseyi bir kulübe gitmeye mecbur edemezsiniz. Fenerbahçe 3 oyuncuyu kafasından silmiş ama ben Dirar konusunda aynı görüşte değilim. Çünkü Faslı oyuncu fiziki açıdan her zaman devamlılığı olan ve Avrupa kulvarında deneyimi olan bir oyuncu. İki sene önceki Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Monaco-Juventus maçını canlı izledim. Monaco'da en başarılı isim Dirar'dı. L'Equipe gazetesinden de en yüksek notu o almıştı.