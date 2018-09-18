CANLI | Galatasaray - Lokomotiv Moskova

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, D Grubu mücadelesinde Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. 22.00'da başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu hakemlerinden Gianluca Rocchi yönetecek. Rocchi'nin yardımcıları ise Mauro Tonollini ile Filippo Meli. Karşılaşma beIN Sports HD 1 ve beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA

GALATASARAY, AVRUPA'DA 272. MAÇINA ÇIKIYOR

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 271 müsabakanın 98'inden galibiyetle ayrıldı. 102 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 71 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 370 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 404 gole engel olamadı.

FATİH TERİM YÖNETİMİNDE 64 MAÇ

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 64 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam idaresindeki bu karşılaşmaların 29'unu kazanırken, 13'ünde berabere kaldı, 22'sinde ise rakiplerine mağlup oldu. Terim ile Avrupa kupalarındaki maçlarda 97 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 92 gol gördü. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı 41 karşılaşmadan ise 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 20 mağlubiyetle ayrıldı.

AVRUPA KUPALARINDA 3. RANDEVU

Galatasaray ile Lokomotiv Moskova UEFA organizasyonlarında 3. kez karşıya geliyor. Taraflar bundan önce 2002-03 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2 kez karşı karşıya keldi. Her iki maçı da deplasman ekibi kazanırken o sezon aynı zamanda Rus temsilcisinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösterdiği son sezon oldu.

İki takımın ilk karşılaşmasında Lokomotiv Moskova, Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederken sarı kırmızılı ekip de deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Lokomotiv Moskova 6 maçta topladığı 7 puanla grubu 2. Sırada tamamlarken Galatasaray 5 puanla grup sonuncusu oldu.

GALATASARAY CEPHESİ

Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim zorlu şartlarda mücadele etmelerine karşın dünya büyüklüğünde bir hayali olduğunu belirtti ve şöyle konuştu, "UEFA Kupası'nı kazandığımız zaman doğrudan şampiyon olabileceğimizi söylemiştim. Ben sadece neden olmasın, diyorum. Ben bir kere Galatasaray'ın gereken ligde olduğunu düşünüyorum."

Rakip değerlendirmesinde Lokomotiv Moskova'nın yetenekleri oyuncularına vurgu yapan Terim, "Özellikle Fernandes'in takımın maestrosu olduğunu söyleyebilirim. Braga'dan tanıdığımız Eder ile Schalke'den tanıdığımız Farfan da önemli oyuncuları."

LOKOMOTİV MOSKOVA CEPHESİ

Lokomotiv Moskova cephesinde ise teknik direktör Yuri Semin iddialı açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile 2002-03 sezonunda da bir UEFA Şampiyonlar Ligi maçında karşı karşıya geldiklerini anımsatan Semin, "Orada tribünler yakın olduğu için baskı hissedildi. Yarınki maçta taraftar baskısını çok önemsemiyoruz. Sadece maçı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.