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BB spor, ile anlaştı

Başkanı , Teknik Direktör ile anlaşmak üzere olduklarını söyledi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 14:11
BB Erzurumspor, Mehmet Özdilek ile anlaştı

'da alınan başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı. Spor Toto Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren ekibinin, teknik direktörlük görevi için ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasından sonra İHA muhabirine konuşan Kulüp Başkanı , Mehmet Özdilek ile görüşme halinde olduklarını ve 1-2 gün içerisinde anlaşma sağlamayı beklediklerini ifade etti.

52 yaşındaki Mehmet Özdilek, son olarak geçtiğimiz sezon Atiker Konyaspor'un başında görev yapmıştı.

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BB Erzurumspor, Mehmet Özdilek ile anlaştı
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