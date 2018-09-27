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Kaldırım'ın başarı sırrını SABAH açıklıyor

Beşiktaş karşısında gösterdiği performansla takdir toplayan Kaldırım'ın başarısının sırrını SABAH Açıklıyor. Yazı Mykonos’ta gittiği kampta çalışarak geçiren Fenerbahçeli sol bek, günü asla tek idmanla tamamlamıyor. Alkolden uzak duruyor, kilosuna çok dikkat ediyor ve İspanyolcasını geliştiriyor. İşte tüm detaylar...

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018
Hasan Ali Kaldırım'ın başarı sırrını SABAH açıklıyor

F.Bahçe'de Beşiktaş derbisinin yıldızı olarak gösterilen Kaldırım, performansıyla istikrar abidesi oldu. Başarılı sol bekin yaz döneminden bu yana yaptıkları, yakaladığı çıkışın tesadüf olmadığını gösteriyor. İşte, Hasan Ali'nin yükselişindeki sır:

- Yazın menajerlik şirketinin Mykonos'ta düzenlediği kampa katıldı. Kampta Alman futbolcular Max Meyer ve Kevin Trapp, Kamerunlu Choupo-Moting gibi isimlerle hem tatil hem kamp yaptı.
- Tek idman olan günlerde kendisi özel program uygulayıp ikinci bir çalışmayı mutlaka yapıyor.
- Sigara ve alkolden nefret ediyor. Favori içeceği limonlu zencefil çayı! Kilosuna ve yağ oranına çok dikkat ediyor.
- Takım arkadaşlarıyla Almanca ve İngilizce konuşuyor ve İspanyol ca dersi alıyor.

LUCESCU İLE TEMASTA
- A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu'nun vazgeçilmezi... Sık sık Lucescu ile telefonda görüşüyor.
- Sosyal medya için profesyonel bir ekiple çalışıyor. Bu nedenle sanal alemdeki tepkilere şahit olmuyor.

MAAŞININ YÜZDE 1'İ ÇOCUKLARA GİDİYOR

Hasan Ali, İspanyol oyuncu Juan Mata önderliğinde başlayan "Common Goal" projesinin üyesi. Bu proje kapsamında maaşının yüzde 1'ini dünya çapında çocuklara yardım için harcıyor.

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Hasan Ali Kaldırım'ın başarı sırrını SABAH açıklıyor
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