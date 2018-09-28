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, ligdeki forvet oyuncularını solladı

’ın Portekizli futbolcusu , stoper mevkinde oynamasına rağmen geride kalan 6 haftada attığı 3 golle Süper Lig'de top koşturan birçok forvetten daha fazla rakip ağları havalandırmış oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018 12:56
Pepe, ligdeki forvet oyuncularını solladı

Geçen sezonun başında 'a transfer olan , savunmada görev olmasına rağmen özellikle son maçlarda takımına hem defansta hem de hücumda büyük destek veriyor. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 2018-2019 sezonunun geride kalan 6 haftasında fileleri 3 kez havalandırdı. Pepe, bu performansıyla ligde boy gösteren çoğu forvet oyuncusundan daha fazla gol atma başarısı gösterdi. Pepe'nin daha fazla gol attığı ligin yıldız forvetleri ise şöyle:

: 5 maçta 2 gol

Andre Ayew: 6 maçta 2 gol

Islam Slimani: 5 maçta 1 gol

: 3 maçta 2 gol

: 2 maçta 1 gol

Robinho: 6 maçta henüz golü yok

FORVETLER 2, PEPE 3 GOL ATTI

Pepe, ligin yanı sıra siyah-beyazlı takımda forvet bölgesinde görev alan arkadaşlarını da geride bıraktı. 23 yaşındaki Kanadalı Cyle Larin, bu sezon çıktığı 4 maçta henüz gol sevinci yaşamadı. Vagner Love da geride kalan 6 haftada sadece 1 müsabakada görev aldı ancak golle tanışamadı. Beşiktaş'ın bir diğer hücumcusu ise henüz forma şansı bulamadı.

Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından El Nasr'a transfer olan Alvaro Negredo ise 4 maçta 2 gol atmıştı.

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Pepe, ligdeki forvet oyuncularını solladı
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