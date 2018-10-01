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'da ve kadro dışı

'da teknik heyetin raporu doğrultusunda ve 'im 3 hafta süreyle kadro dışı bırakılmasına karar verildi.

Giriş Tarihi: 1.10.2018 14:21 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 14:44
Bursaspor'da Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp kadro dışı

7. haftanın geride kaldığı Süper Lig'de henüz galibiyet alamayan 'da fatura iki futbolcuya kesildi! Yeşil beyazlı kulüpte ve kadro dışı bırakıldı.

spor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcularımız Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp'in, Teknik Heyet'in raporu ve değerlendirmeleri doğrultusunda, yönetim kurulumuzun kararıyla 3 hafta süreyle kadro dışı bırakılmalarına ve çalışmalarını U 21 Takımımız'la Vakıfköy Vakıfbank Orhan Özselek Tesisleri`nde sürdürmelerine karar verilmiştir."

Bursaspor'da dün alınan 2-0'lık Sivasspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Samet Aybaba, bazı futbolculara yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.

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Bursaspor'da Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp kadro dışı
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