Adaletli olmalılar!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş
Malmö maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Karşılaşmaya en iyi kadroyla çıkacaklarını bildiren Güneş, "Sıcak bir havadan soğuk bir havaya geldik. Maçın dostluk içerisinde keyifli bir futbolla geçmesini diliyorum.
Kazanmak için sahaya çıkacağız. Takım oyununu iyi oynayan, fiziksel olarak da iyi durumda olan, bütün sistemlere geçiş yapabilen disiplinli iyi bir takımla oynayacağız. Rakibin gücünü biliyoruz, biz de kendimizi güçlü hissediyoruz. Quaresma ile ilgili henüz karar vermedim"
ifadelerini kullandı. BUNLAR DOĞRU İŞLER DEĞİL!.. KARTAL
'IN ligdeki fikstürüne de değinen Şenol Hoca, şu tepkiyi gösterdi: "Ben söylediğim konularda bize ayrıcalık yapılsın demiyorum. Fikstürün adaletli organize edilmesi gerekir. Fenerbahçe maçını pazartesi oynadık, o da pazar olabilirdi. Aynı hafta, Galatasaray maçının olduğu hafta, biz perşembe (29 Kasım-Sarpsborg) oynuyoruz ve G.Saray maçını pazar (2 Aralık) yapıyoruz.
F.Bahçe bizimle aynı gün oynuyor ama onların maçı pazartesi.. Bunlar doğru değil... Yapılmazsa da saygı duyacağız. O günün koşulları neyse karar verilir."