Kucka kadro dışı

Süper Lig
'de Trabzonspor
, deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak. Sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet ile Ibanez'in yanı sıra Kucka
, teknik direktör Ünal Karaman
tarafından maç kadrosuna alınmadı. Kulübü alacakları nedeniyle FIFA'ya şikâyet eden Kucka bunun ardından geçen hafta Kasımpaşa karşısında 11'e alınmış ve 1 de asist yapmıştı.
Slovak futbolcunun ani bir kararla Akhisar'a götürülmemesi büyük sürpriz oldu. TRABZONSPOR SİFTAH PEŞİNDE Trabzon
'dan önce İzmir'e uçan bordo-mavililer oradan otobüsle Akhisar'a ulaştı. Trabzonspor bugün dış sahada ilk galibiyetini almak istiyor. KARAMAN'IN ACI GÜNÜ
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın annesi Şefika Karaman, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Karaman cenaze için Konya'ya gidecek ve bugün oynanacak maçta takımın başında Hüseyin Cimşir sahaya çıkacak.