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kadro dışı

’u FIFA’ya şikayet ettikten sonra Kasımpaşa maçında 11’e giren Slovak yıldız, Akhisar karşılaşmasının kadrosuna alınmadı

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018
Kucka kadro dışı
'de , deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak. Sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet ile Ibanez'in yanı sıra , teknik direktör tarafından maç kadrosuna alınmadı. Kulübü alacakları nedeniyle FIFA'ya şikâyet eden Kucka bunun ardından geçen hafta Kasımpaşa karşısında 11'e alınmış ve 1 de asist yapmıştı. Slovak futbolcunun ani bir kararla Akhisar'a götürülmemesi büyük sürpriz oldu.

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Kucka kadro dışı
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