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: Bu işin peşini bırakmayacağız ve davacı olacağız

Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi , 21 Yaş Altı Ligi'nde oynanan ve 'un 3-2 kazandığı maçın ardından çıkan olaylar nedeniyle davacı olacaklarını söyledi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018 18:57
Metin Albayrak: Bu işin peşini bırakmayacağız ve davacı olacağız

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Albayrak, "Çekişmeli ve sert bir maç olmuş, olabilir. Maçın ardından 'un antrenörü Haldun Üstel ve menajer Taner Ay direkt oyuncularımıza yumruk atarak vuruyor. Çocuklardan birinin dudağı patlamış, diğerinin burnu kanamış. Bu kabul edilemez. Kulübü olarak bu işin peşini bırakmayacağız ve davacı olacağız." diye konuştu.

Beşiktaşlı futbolcular Yusuf Can Abay ve Hazar Torunoğulları'nın rapor alacaklarını ve hukuki süreci başlatacaklarını belirten , "Böyle bir şeyi eğitimci olarak altyapının başındaki insanların yapıyor olması kabul edilemez. Güvenlik zaafiyeti de var. Görüntüler mevcut, taraftarlar da galeyana geliyor. Böyle insanların hiçbir yerde çalışmaması lazım. Federasyon bu işe karışanların lisansını iptal etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

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Metin Albayrak: Bu işin peşini bırakmayacağız ve davacı olacağız
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