Durum ciddi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç
, Volkan, Aatif ve Dirar'ın kadro dışı bırakılması, teknik heyetten de Turgay Altay, Murat Öztürk
ve Alper Aşçı'nın görevine son verilmesiyle ilgili açıklamalar yaptı ve şu ifadeleri kullandı: BU
kararlar, anlık öfkeyle ya da birilerini suçlamak için alınmış değil. İstişare edilmiş kararlardır. AATIF
ve Dirar'la ilgili kararların sebebiyle, Volkan için alınan kararın sebebi birbirinden farklıdır.
Onları da etraflıca anlatacağım. VOLKAN
için vefasızlıktan bahsedenler var. Volkan Demirel, efsane futbolcularımızdan biridir. Bu taraftarın bakışı. Bir de buna Ali Koç bakış açısı var.
Volkan çok sevdiğim, nikahında şahitlik yaptığım ilk ve tek oyuncudur. Yönetim kuruluyla karar aldıysam, ciddi sebepleri olduğunun bilinmesini isterim. Özellikle kaptan için söylüyorum, konuların nereye gideceği ona bağlıdır. Hata yaptığını düşünüyorsa, durumu özür dilemesine bağlı. TEKNIK
heyetten 3 kişiyle yolları ayırdık. Bunu yaparken ciddi sebepler vardı.
Nedenlerini paylaştığımız zaman, hepimizin üzülüp öfkeleneceği durumlar söz konusu. Belki de geç alınmış bir karardır bu. HAYALET ADAMLAR
FREY ve Reyes, Başakşehir mücadelesinde varlık gösteremedi. Frey, sahada kaldığı 59 dakikada şut, top sürme, isabetli orta, top uzaklaştırma, top çalma değerlerinde sıfır çekti. Reyes de 65 dakikada orta, isabetli şut, top sürme, ikili mücadele kazanma, top uzaklaştırma ve top çalma değerlerinde sıfırda kaldı. YABANCILAR DÖVİZLE, YERLİ PAZARLIK YAPACAK
Türkıye'dekı spor kulüplerinde forma giyen yabancı sporcuların sözleşmeleri döviz cinsinden yapılabilecek. "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar" ile ilgili Türkiye'de yerleşik kişilerle döviz cinsinden yapılan sözleşmelerin Türk Lirası'na çevrilmesi kararlaştırılmıştı.
Bu kararnamenin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı
, istisnai durumları netleştirdi. Buna göre; "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye'de yerleşik kişilerin taraf olduğu iş sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür
" ifadeleri yer aldı. Spor kulüpleriyle döviz üzerinden anlaşma yapan Türk sporcuların sözleşmeleri Türk Lirası'na çevrilecek. Sözleşmelerde iki tarafın anlaşması baz alınacak. Ancak taraftar arasında mutabakat sağlanamazsa 2 Ocak 2018'den önce akdedilen sözleşmelerdeki döviz bedelinin Türk Lirası'na çevrilmesinde, 2 Ocak'taki Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınacak. Taraflar anlaşırsa, farklı bedeller üzerinden de Türk Lirası'na geçiş yapabilecek. Yeni belirlenen bedeller, her yıl Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) artışa göre belirlenecek.