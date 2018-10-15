Hiçbir şey yok!

Fenerbahçe
'de 'Casusluk'
iddiasıyla görevlerine son
verilen analist Turgay Altay, kaleci antrenörü Murat Öztürk ve kondisyoner Alper Aşçı,
Başkan Ali Koç
ile görüşme
talebinde bulunduklarını
duyurdu. SABAH
iki gün önce "Başkan bir de bizi dinle"
başlığı
ile 3 hocanın görüşme talebinde
bulunacağını manşetine
taşımıştı. Aşçı, Altay ve Öztürk yaptıkları yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "KENDİLERİNİN DÖNÜŞLERİNİ BEKLİYORUZ"
"BIZ bu hassas süreçte gereken her şeyi yüz yüze anlatmak ve tüm detaylarıyla neler yaşandığını ifade edebilmek için başkanımız Ali Koç ile görüşme talebinde bulunduk. Şunun bilinmesini isteriz ki iddialarla ilgili cevap veremeyeceğimiz hiçbir husus yoktur. Ancak öncelikle konuyu kamuoyu önüne getirmek yerine, sayın başkanımıza anlatmak istedik.
Kendilerinin bize dönüşlerini bekliyoruz. Bu vesileyle belirtmek isteriz ki bugüne kadar yaptığımız herhangi bir açıklama olmamıştır. O yüzden tarafımızdan bir açıklama gelmedikçe, sürece zarar verecek tondaki haberlere ve değerlendirmelere itibar edilmemesini rica ederiz."