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Hiçbir şey yok!

“Bu hassas süreçte gereken her şeyi yüz yüze anlatmak için başkanımız ile görüşme talebinde bulunduk. Şunun bilinmesini isteriz ki iddialarla ilgili cevabını veremeyeceğimiz hiçbir husus yoktur”

Giriş Tarihi: 15.10.2018
Hiçbir şey yok!
'de 'Casusluk' iddiasıyla görevlerine son verilen analist Turgay Altay, kaleci antrenörü Murat Öztürk ve kondisyoner Alper Aşçı, Başkan ile görüşme talebinde bulunduklarını duyurdu. SABAH iki gün önce "Başkan bir de bizi dinle" başlığı ile 3 hocanın görüşme talebinde bulunacağını manşetine taşımıştı. Aşçı, Altay ve Öztürk yaptıkları yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"KENDİLERİNİN DÖNÜŞLERİNİ BEKLİYORUZ"
"BIZ bu hassas süreçte gereken her şeyi yüz yüze anlatmak ve tüm detaylarıyla neler yaşandığını ifade edebilmek için başkanımız Ali Koç ile görüşme talebinde bulunduk. Şunun bilinmesini isteriz ki iddialarla ilgili cevap veremeyeceğimiz hiçbir husus yoktur. Ancak öncelikle konuyu kamuoyu önüne getirmek yerine, sayın başkanımıza anlatmak istedik. Kendilerinin bize dönüşlerini bekliyoruz. Bu vesileyle belirtmek isteriz ki bugüne kadar yaptığımız herhangi bir açıklama olmamıştır. O yüzden tarafımızdan bir açıklama gelmedikçe, sürece zarar verecek tondaki haberlere ve değerlendirmelere itibar edilmemesini rica ederiz."
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